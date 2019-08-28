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عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ومركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، أمس، اجتماعاً ضمّ عدداً من المختصين بالمركز وفرع الوزارة بالمنطقة، بحضور مدير فرع الوزارة بجازان المهندس غانم الجدعان؛ ومدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني.
وشهد الاجتماع مناقشة جميع أعمال المكافحة التي نفذت خلال الفترة السابقة، والاتفاق على آلية العمل المناسبة للفترة الحالية والاستعدادات لموسم التكاثر الشتوي القادم.
وتضمن مناقشة الإجراءات المطلوبة لتوفير الاحتياجات المادية والبشرية للحد من أضرار الجراد الصحراوي على المحاصيل الزراعية بمنطقة جازان.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 01:01 PM
لتوفير الاحتياجات المادية والبشرية للحد من الأضرار
عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ومركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، أمس، اجتماعاً ضمّ عدداً من المختصين بالمركز وفرع الوزارة بالمنطقة، بحضور مدير فرع الوزارة بجازان المهندس غانم الجدعان؛ ومدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني.
وشهد الاجتماع مناقشة جميع أعمال المكافحة التي نفذت خلال الفترة السابقة، والاتفاق على آلية العمل المناسبة للفترة الحالية والاستعدادات لموسم التكاثر الشتوي القادم.
وتضمن مناقشة الإجراءات المطلوبة لتوفير الاحتياجات المادية والبشرية للحد من أضرار الجراد الصحراوي على المحاصيل الزراعية بمنطقة جازان.
، موسم التكاثر الشتوي للجراد في جازان .. البيئة تستعد ،
المصدر : الخليج 365
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