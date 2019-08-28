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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، قرارًا بتمديد عمل الأخصائي أول مبارك بن راشد اليامي، مديرًا لمجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف للعام الثالث على التوالي؛ اعتبارًا من 1/ 1/ 1441.
وأعرب "اليامي" عن اعتزازه باستمرار هذه الثقة، ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة هذا الصرح الطبي من أجل تقديم أفضل الخدمات.
وقدّم شكره لمدير الشؤون الصحية، على ثقته ودعمه المستمر لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات.
ويُعد "اليامي" من أبرز القيادات المتميزة في "صحة الطائف"، التي تبوأت مناصب قيادية شهدت نقلات نوعية برزت بشكل لافت في تطوير آلية العمل وبيئته، واستثمار القدرات والكفاءات المتميزة لشغل مناصب مهمة في سبيل تقديم خدمات علاجية متميزة، كما أسهم في التطوير الشامل للمستشفى.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 01:01 PM
أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، قرارًا بتمديد عمل الأخصائي أول مبارك بن راشد اليامي، مديرًا لمجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف للعام الثالث على التوالي؛ اعتبارًا من 1/ 1/ 1441.
وأعرب "اليامي" عن اعتزازه باستمرار هذه الثقة، ووعد بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة هذا الصرح الطبي من أجل تقديم أفضل الخدمات.
وقدّم شكره لمدير الشؤون الصحية، على ثقته ودعمه المستمر لكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات.
ويُعد "اليامي" من أبرز القيادات المتميزة في "صحة الطائف"، التي تبوأت مناصب قيادية شهدت نقلات نوعية برزت بشكل لافت في تطوير آلية العمل وبيئته، واستثمار القدرات والكفاءات المتميزة لشغل مناصب مهمة في سبيل تقديم خدمات علاجية متميزة، كما أسهم في التطوير الشامل للمستشفى.
، تمديد عمل "اليامي" مديرًا لمجمع الملك فيصل في الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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