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أنهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنيف وفسح 342 لعبة إلكترونية منذ بداية عام 2019م حتى نهاية شهر يوليو، وذلك وفقاً للتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية المعتمد لديها.
وقالت "الهيئة"، في بيان صحفي، إنها صنفت وفسحت 342 لعبة أبرزها "Resident Evil 2 ، Kingdom Hearts 3 ،Mortal Combat 11".
وأضافت: التصنيف العمري هو نظام تصنيف وتقييم لتحديد مدى سلامة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وملاءمته الفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته المبادئ والمعايير التي أقرتها.
وأكدت أهمية حرص أولياء الأمور على التأكد من وجود التصنيف العمري قبل شراء أي لعبة لأطفالهم، والتعرف على قصتها لاختيار الأنسب لهم مع شرح لماذا بعض الألعاب قد لا تكون مناسبة، إضافة إلى ضرورة الرقابة المستمرة ليكون الأهل على دراية بمحتواها وتصنيفها.
ودعتهم "الهيئة" إلى تحذير أطفالهم من إعطاء تفاصيل شخصية في الألعاب الجماعية، وحثهم على الإبلاغ عن أيّ سلوك غير لائق فيها.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 12:30 PM
دعت أولياء الأمور إلى التأكّد من التصنيف العمري قبل الشراء
أنهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنيف وفسح 342 لعبة إلكترونية منذ بداية عام 2019م حتى نهاية شهر يوليو، وذلك وفقاً للتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية المعتمد لديها.
وقالت "الهيئة"، في بيان صحفي، إنها صنفت وفسحت 342 لعبة أبرزها "Resident Evil 2 ، Kingdom Hearts 3 ،Mortal Combat 11".
وأضافت: التصنيف العمري هو نظام تصنيف وتقييم لتحديد مدى سلامة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وملاءمته الفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته المبادئ والمعايير التي أقرتها.
وأكدت أهمية حرص أولياء الأمور على التأكد من وجود التصنيف العمري قبل شراء أي لعبة لأطفالهم، والتعرف على قصتها لاختيار الأنسب لهم مع شرح لماذا بعض الألعاب قد لا تكون مناسبة، إضافة إلى ضرورة الرقابة المستمرة ليكون الأهل على دراية بمحتواها وتصنيفها.
ودعتهم "الهيئة" إلى تحذير أطفالهم من إعطاء تفاصيل شخصية في الألعاب الجماعية، وحثهم على الإبلاغ عن أيّ سلوك غير لائق فيها.
، "الإعلام المرئي والمسموع" تصنف وتفسح 342 لعبة إلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
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