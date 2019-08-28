دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper 6 تنبيهات لـ«الأرصاد» تحدّد خريطة الأمطار وحجمها بعدة مناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق إلى سحب وأمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنّ منطقتي تبوك (أملج، تبوك، تيماء)، والمدينة المنورة (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، خيبر)، تشهدان سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم.

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يأتي هذا فيما تهطل أمطارٌ رعدية مع نشاطٍ في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية على منطقتي مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الكامل)، والباحة (الباحة، الحجرة، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة)، فيما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي عسير (أبها، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، خميس مشيط، رجال المع، ظهران الجنوب، محايل)، وجازان (أبو عريش، أحد المسارحة، الدائر، الدرب، العارضة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فيفا، هروب) وذلك حتى الثامنة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقّعت استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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