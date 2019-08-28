شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 7.7 % في يوليو والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:36 صباحًا, 28 أغسطس 2019 م
المناطق - الرياض
انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر السابع على التوالي، وذلك بنسبة -1.3 في المائة خلال أيار (مايو) 2019 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.
وبحسب “الاقتصادية”، كان التأثير الرئيس في انكماش التضخم ناتج من تراجع إيجارات المساكن بنسبة 7.7 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي كانون الثاني (يناير) 2019، انكمش التضخم بنسبة -1.9 في المائة، في حين بلغ المعدل -2.2 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، و-2.1 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي، و-1.9 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، و-1.5 في المائة في أيار (مايو)، و-1.4 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.
ويعد تموز (يوليو) الماضي سابع انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.
وجاء انكماش التضخم في تموز (يوليو) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة انكماش الرقم القياسي لأربعة أقسام؛ هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة -6.7 في المائة، والاتصالات بنسبة -0.6 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة -0.4 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة -0.3 في المائة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | انخفاض إيجارات المساكن في المملكة 7.7 % في يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.