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الشرعية تدخل زنجبار وفي طريقها إلى عدن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت مصادر قناة العربية، اليوم الأربعاء، أن قوات الشرعية اليمنية دخلت زنجبار عاصمة أبين، وأنها في طريقها إلى عدن.
من جهته، أعلن وزير الإعلام اليمني سيطرة الجيش على زنجبار، موضحًا أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستكملون سيطرتهم على جميع مديريات محافظة أبين بعد استعادتهم مدينة زنجبار.
وشدد على أن الحكومة اليمنية ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار في كافة المحافظات المحررة، وحشد كافة الطاقات والجهود الوطنية لحسم المعركة الرئيسية والمصيرية التي يخوضها اليمنيون مع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بدعم وإسناد من التحالف بقيادة المملكة.
يذكر أن قوات الجيش كانت دخلت، صباح الثلاثاء، مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين، والتي تبعد نحو 100 كيلومتر شرق عدن، وتخوض مواجهات مع قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي.
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