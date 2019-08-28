تعليم حفر الباطن لـ”المواطن”: هذه آلية تسجيل أبناء القبائل النازحة بالمدارس

2019-08-28

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفر الباطن

أكد المتحدث الرسمي بتعليم حفر الباطن إبراهيم السليمان، أن قبول أبناء القبائل النازحة يتم وفق التعاميم والأدلة المنظمة لذلك.

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وأوضح السليمان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أنه يتم القبول بعد استكمال أوراقهم النظامية من الجهات ذات العلاقة (الأحوال المدنية – الجوازات)، مضيفًا أنه قد تم بالفعل قبول من استكمل أوراقه، وطلب من الباقين استكمال أوراقهم.

وأضاف السليمان: نسعد بتقديم كافة التسهيلات لخدمة المواطنين والمقيمين وفق الإجراءات النظامية والأنظمة المتبعة لذلك.

جاء ذلك توضيحاً لما تم تداوله خلال الأيام الماضية حول منع أبناء القبائل النازحة من التسجيل في مدارس التعليم بمحافظة حفر الباطن.