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2019-08-28 تدخل طبي يُنهي معاناة فتاة من تحدب وانحناء العمود الفقري متابعات الخليج 365 - واس نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إنهاء معاناة فتاة من تحدب وانحناء العمود الفقري، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية وقرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية جرى خلالها تعديل الفقرات الصدرية والقطنية وتثبيتها.

وتكللت العملية بالنجاح والمريضة، وتنعم بصحة جيدة حالياً عقب تشافيها من التحدب والانحناء.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث وتبلغ سعته السريرية 365 سرير وتتوفر به جميع التخصصات الطبية .









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