- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم رصد كسارات مخالفة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رصد كسارات مخالفة في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
رصدت لجنة مراقبة الأراضي في أمانة منطقة الرياض وبدعم من قوة المهمات والواجبات، كسارات جنوب مدينة الرياض تمارس نشاطًا مخالفًا لأنظمة الاستثمار التعديني.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
ونشرت أمانة الرياض صورًا للكسارات المخالفة، ومباشرتها من جانب لجنة مراقبة الأراضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد كسارات مخالفة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.