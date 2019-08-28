رصد كسارات مخالفة في الرياض

2019-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

رصدت لجنة مراقبة الأراضي في ⁧أمانة منطقة الرياض⁩ وبدعم من قوة المهمات والواجبات، كسارات جنوب مدينة الرياض تمارس نشاطًا مخالفًا لأنظمة الاستثمار التعديني.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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ونشرت أمانة الرياض صورًا للكسارات المخالفة، ومباشرتها من جانب لجنة مراقبة الأراضي.