شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في «قوانجو» تحذر من الإعصار Podul والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أصدرت قنصلية المملكة العربية

أصدرت قنصلية المملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، تنبيهاً لكافة المواطنين المتواجدين في مقاطعة «هينان» من وصول إعصار Podul غداً 2019/8/29، وطلبت القنصلية من الجميع اتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية ومتابعة التطورات عبر وسائل الأعلام.

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