سفير نيوزيلندا: ما قدمته المملكة لأسر ضحايا الحادث الإرهابي يحمل الكثير من النوايا الحسنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة، جيمس مونرو، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الحفاوة البالغة والترحيب الكبير الذي قدم لجميع المستضافين في حج هذا العام 1440هـ، من أسر الشهداء والناجين من هجوم كرايستشيرش الإرهابي في مارس 2019م، والذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، والذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من سفير نيوزيلندا لدى المملكة، قال فيه: إن هذه الدعوة لأداء فريضة الحج كضيوف خادم الحرمين الشريفين تعني للكثير من الضحايا وعائلاتهم، وستساعدهم إلى حد كبير في إعادة بناء حياتهم بعد مأساة عاشوها بهذا الحجم، معربا عن شكره وتقديره للوزارة للإشراف على دعم البرنامج.

كما أعرب جيمس مونرو عن شكره وتقديره للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفريق العمل في الوزارة، على التسهيل والتنسيق لمنسوبي سفارة نيوزيلندا للمشاركة في الترحيب بالحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

كما قدم شكره الخاص للوزير آل الشيخ على تشريفه في بالمطار للترحيب بالحجاج بنفسه، مؤكدا أن هذا العمل يحمل الكثير من النوايا الحسنة تجاه نيوزيلندا وأسر الضحايا.