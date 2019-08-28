، "موهبة" تعلن تمديد التسجيل في مسابقة موهوب .. 5 تخصصات في الانتظار ،

- 1/2
- 2/2
أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، للطلاب والطالبات من الصف السادس حتى الصف الأول الثانوي ممن لديهم شغف بتخصصات العلوم والفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية تمديد فترة التسجيل في مسابقة موهوب حتى يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 من خلال الرابط https://mawhiba.sa/Mawhoob.
وقالت "موهبة" إن ذلك جاء نظراً للإقبال الكبير على مسابقة "موهوب"؛ داعية الطلاب والطالبات، إلى سرعة التسجيل في المسابقة، التي تضع الموهوب على أول الطريق لتمثيل الوطن في المسابقات الإقليمية والدولية، حيث يتم إلحاق المرشحين ببرامج وملتقيات تدريبية متخصصة تُقام بمدن محدّدة، لإعدادهم وتأهيلهم لهذه المشاركات، علماً بأن تحقيق أيّ إنجاز في المسابقات الإقليمية والدولية يؤهل الطلاب للفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين.
تُقام مسابقة موهوب على مرحلتين: المرحلة الأولى إلكترونية من خلال اختبار الكيمياء والفيزياء والأحياء يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر المقبل، واختبار الرياضيات والمعلوماتية والعلوم يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019م، وسيكون ظهور نتائج اختبار المرحلة الأولى يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر.
وستكون المرحلة الثانية عبارة عن اختبارات تحريرية تُعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019 سيتم تنفيذها مع إدارات التعليم، وتعلن نتائجها يوم الأحد 3 نوفمبر 2019م.
تأتي المسابقة امتداداً للأعمال والمبادرات المشتركة بين "موهبة" ووزارة التعليم، في إطار سعيهما لاكتشاف ودعم ورعاية الموهوبين والمبدعين في مناطق المملكة كافة. وشارك بعض موهوبي الوطن المتأهلين من مسابقة موهوب في نسخها السابقة، في المسابقات العلمية والأولمبياد الدولية في عام 2019، حيث حصدت المملكة 32 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية وشهادة تقدير.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 11:58 AM
قالت: نظراً للإقبال الكبير من الطلاب والطالبات مدّدناها إلى الأحد 15 سبتمبر
أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، للطلاب والطالبات من الصف السادس حتى الصف الأول الثانوي ممن لديهم شغف بتخصصات العلوم والفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية تمديد فترة التسجيل في مسابقة موهوب حتى يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 من خلال الرابط https://mawhiba.sa/Mawhoob.
وقالت "موهبة" إن ذلك جاء نظراً للإقبال الكبير على مسابقة "موهوب"؛ داعية الطلاب والطالبات، إلى سرعة التسجيل في المسابقة، التي تضع الموهوب على أول الطريق لتمثيل الوطن في المسابقات الإقليمية والدولية، حيث يتم إلحاق المرشحين ببرامج وملتقيات تدريبية متخصصة تُقام بمدن محدّدة، لإعدادهم وتأهيلهم لهذه المشاركات، علماً بأن تحقيق أيّ إنجاز في المسابقات الإقليمية والدولية يؤهل الطلاب للفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين.
تُقام مسابقة موهوب على مرحلتين: المرحلة الأولى إلكترونية من خلال اختبار الكيمياء والفيزياء والأحياء يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر المقبل، واختبار الرياضيات والمعلوماتية والعلوم يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019م، وسيكون ظهور نتائج اختبار المرحلة الأولى يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر.
وستكون المرحلة الثانية عبارة عن اختبارات تحريرية تُعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019 سيتم تنفيذها مع إدارات التعليم، وتعلن نتائجها يوم الأحد 3 نوفمبر 2019م.
تأتي المسابقة امتداداً للأعمال والمبادرات المشتركة بين "موهبة" ووزارة التعليم، في إطار سعيهما لاكتشاف ودعم ورعاية الموهوبين والمبدعين في مناطق المملكة كافة. وشارك بعض موهوبي الوطن المتأهلين من مسابقة موهوب في نسخها السابقة، في المسابقات العلمية والأولمبياد الدولية في عام 2019، حيث حصدت المملكة 32 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية وشهادة تقدير.
، "موهبة" تعلن تمديد التسجيل في مسابقة موهوب .. 5 تخصصات في الانتظار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "موهبة" تعلن تمديد التسجيل في مسابقة موهوب .. 5 تخصصات في الانتظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.