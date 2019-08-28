، بعد 23 يومًا من غرقها وعائلتها.. هذه حقيقة توقّف البحث عن طفلة وادي مسلة ،

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان، أن البحث عن مفقودة وداي مسلة، التي غرقت مع أفراد أسرتها أثناء محاولتهم قطع الوادي، في الخامس من ذي الحجة، مستمر بعد العثور على الأب والأم وطفلين.
جاء ذلك في ردها على ما يشاع حول توجهها للتوقف عن البحث، الخميس، بعد مضيّ ما يقارب 23 يومًا على غرقها.
وقال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان لـ"الخليج 365": القوى البشرية والآلية متواجدة في الموقع حتى الآن منذ بداية الحدث، وتم استخدام كل الوسائل المتاحة لدينا.
وحول التوقف عن البحث، بيّن "آل صمغان" أنه سيتم الإعلان في حينه، والقوة البشرية المكلفة بهذه المهمة لا تزال تعمل، والبحث مستمر.
من جهتها طالبت الأسرة الدفاعَ المدني، بالاستعانة بالكلاب المدربة في تمشيط بطن الوادي وضفافه والشعاب المجاورة والمزارع التي يصب فيها، وتوقعوا أن الجثة قد دُفنت لعدم انبعاث أي روائح.
وكانت الطفلة البالغة من العمر ثلاثة أعوام، قد غرقت مع جميع أفراد أسرتها قبل أكثر من 23 يومًا، بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جازان في بداية شهر ذي الحجة؛ حيث تم انتشال أربع جثث؛ فيما لا يزال مصير الخامسة مجهولًا حتى اللحظة.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 11:56 AM
الأسرة طالبت الدفاع المدني بالاستعانة بالكلاب المدربة في تمشيط ضفافه والشعاب
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان، أن البحث عن مفقودة وداي مسلة، التي غرقت مع أفراد أسرتها أثناء محاولتهم قطع الوادي، في الخامس من ذي الحجة، مستمر بعد العثور على الأب والأم وطفلين.
جاء ذلك في ردها على ما يشاع حول توجهها للتوقف عن البحث، الخميس، بعد مضيّ ما يقارب 23 يومًا على غرقها.
وقال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان لـ"الخليج 365": القوى البشرية والآلية متواجدة في الموقع حتى الآن منذ بداية الحدث، وتم استخدام كل الوسائل المتاحة لدينا.
وحول التوقف عن البحث، بيّن "آل صمغان" أنه سيتم الإعلان في حينه، والقوة البشرية المكلفة بهذه المهمة لا تزال تعمل، والبحث مستمر.
من جهتها طالبت الأسرة الدفاعَ المدني، بالاستعانة بالكلاب المدربة في تمشيط بطن الوادي وضفافه والشعاب المجاورة والمزارع التي يصب فيها، وتوقعوا أن الجثة قد دُفنت لعدم انبعاث أي روائح.
وكانت الطفلة البالغة من العمر ثلاثة أعوام، قد غرقت مع جميع أفراد أسرتها قبل أكثر من 23 يومًا، بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة جازان في بداية شهر ذي الحجة؛ حيث تم انتشال أربع جثث؛ فيما لا يزال مصير الخامسة مجهولًا حتى اللحظة.
، بعد 23 يومًا من غرقها وعائلتها.. هذه حقيقة توقّف البحث عن طفلة وادي مسلة ،
المصدر : الخليج 365
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