، "الإرياني": أبطال الجيش الوطني استعادوا مدينة زنجبار عاصمة أبين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الحكومة اليمنية ماضية لتثبيت الأمن والاستقرار في كل المحافظات

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، صباح اليوم، أن أبطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، استعادوا مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، وأكملوا سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة.

ونقل الإرياني مَشاهد عبر صفحته بـ"تويتر" قال عنها: "مشاهد وثّقها مواطن تُظهر الفرحة العارمة والاستقبال الشعبي الكبير لأبطال الجيش الوطني، بعد استعادتهم مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين".

وتابع يقول: الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي في تثبيت الأمن والاستقرار في كل المحافظات المحررة، وحشد كل الطاقات والجهود الوطنية لحسم المعركة الرئيسية والمصيرية التي يخوضها اليمنيون مع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بدعم وإسناد من التحالف بقيادة المملكة".

وكانت قوات الشرعية اليمنية، قد استكملت أمس الأول، السيطرة على مدن محافظة شبوة (شمال شرقي عدن) كافة، بعد أن أسقطت كل المعسكرات والمواقع التابعة لقوات "النخبة الشبوانية" الموالية لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، بما في ذلك استعادتها ميناء بلحاف النفطي.

وفيما أعلنت الحكومة الشرعية تلبية دعوة التحالف لوقف إطلاق النار، وجّه رئيس الحكومة معين عبدالملك -غداة وصوله برفقة عدد من أعضاء الحكومة إلى مدينة عتق (عاصمة شبوة)- باستيعاب قوات "النخبة الشبوانية" التي ألقت سلاحها في قوام الجيش الوطني.