، فيديو محل الهواتف.. رجلان ومسدسان ومواجهة انتهت بقتيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - استغرقت 10 ثوان فقط

فارق كبير بين أن تموت مدافعًا عن مالك، وأن تموت وأنت تسرق.. هذا الفارق هو ما دفع عاملًا بمحل بيع هواتف في ولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى المبادرة بإطلاق الرصاص عندما دخل اللص وألقى له كيسًا، وطلب منه أن يضع الجوالات في الكيس.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن المواجهة لم تستغرق أكثر من 10 ثوان، في أحد محلات "مترو بي سي إس" لبيع الهواتف الذكية بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا؛ ففي الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، دخل اللص المحل شاهرًا مسدسًا، وباستهانة ألقى الكيس على الطاولة، وأمر البائع أن يملأ الكيس بالهواتف.

لكنه ليس أي بائع، إنه مجند سابق بسلاح البحرية الأمريكية، ومدرب جيدًا على إطلاق النار، وفي الثانية التالية أخرج العامل مسدسًا من جيبه وبادر بإطلاق الرصاص على اللص المصدوم والعاجز عن الحركة والكلام؛ ليسقط قتيلًا في مكانه.

وعلى الفور، تم استدعاء الشرطة والإسعاف إلى المحل الواقع في تقاطع شارعي الـ70 مع إلم وود، بالجزء الغربي من فيلادلفيا؛ حيث كان اللص غارقًا في دمائه على الأرض، بينما يقف البائع على رأسه منتظرًا.

وعند الساعة 4.12 أعلن الأطباء أن اللص ميت.

وقال متحدث باسم الشرطة: بعد الاطلاع على فيديو كاميرا المراقبة، لم يتم توجيه اتهام للبائع؛ لأنه مرخص له حمل السلاح واستعماله في حالة التعرض للسرقة؛ وهو ما حدث في محلات "مترو بي سي إس" مرتين في العام الماضي، وتكرر يوم الاثنين الماضي.