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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مجلس الوزراء بترقيته عبدالعزيز بن محمد بن فالح الجذالين للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية)، بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
من جهته، رفع عبدالعزيز بن محمد بن فالح الجذالين، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وعبّر "الجذالين" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية التي ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الوطن، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله.
وأكد أن هذه الثقة الكريمة تُعد وسامًا يعتز به في مسيرته الوظيفية، ودافعًا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز رسالة الوزارة.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 11:22 AM
صدر قرار مجلس الوزراء بترقيته عبدالعزيز بن محمد بن فالح الجذالين للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية)، بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
من جهته، رفع عبدالعزيز بن محمد بن فالح الجذالين، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وعبّر "الجذالين" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية التي ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الوطن، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله.
وأكد أن هذه الثقة الكريمة تُعد وسامًا يعتز به في مسيرته الوظيفية، ودافعًا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز رسالة الوزارة.
، "الجذالين" للمرتبة لـ14 بوزارة الطاقة والثروة المعدنية ،
المصدر : الخليج 365
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