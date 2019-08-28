إرتفاع سعر المعدن الأصفر اليوم في مصر والمملكة العربية السعودية

الذهب من أهم ما يتطلع عليها الكثير من الناس، لمتابعتها ومتابعة أسعارها ، حيث أنها تختلف من يوم لأخر ومن وقت لآخر، وحرصاً منا في موقعنا “عرب نيوز” قمنا بإعداد تلك التقرير، لمساعدتكم على المعرفة الدقيقة بأسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

تحتوي المقالة على تحديث تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي، يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية، وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في مصرفي الأيام السابقة في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم

الوحدة سعره بالمصري سعره بالدولار الأمريكي سعر الذهب عيار 24 810 جنيه 47.46$ سعر الذهب عيار 21 709 جنيه 41.50$ سعر الذهب عيار 18 608 جنيه 35.60$ سعر الجنيه الذهب 5753 337.16$ سعر أوقية الذهب 25,101 جنيه 1541 $ سعر كيلو الذهب 807,108 جنيه 807,108 جنيه

أسعار الذهب في السعودية