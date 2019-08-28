الارشيف / اخبار السعوديه

إرتفاع سعر المعدن الأصفر اليوم في مصر والمملكة العربية السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الذهب من أهم ما يتطلع عليها الكثير من الناس، لمتابعتها ومتابعة أسعارها ، حيث أنها تختلف من يوم لأخر ومن وقت لآخر، وحرصاً منا في موقعنا “عرب نيوز” قمنا بإعداد تلك التقرير، لمساعدتكم على المعرفة الدقيقة بأسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019  في مصر ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

تحتوي المقالة على تحديث تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي، يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في ، وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في مصرفي الأيام السابقة في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم

الوحدة سعره بالمصري سعره بالدولار الأمريكي
سعر الذهب عيار 24 810 جنيه 47.46$
سعر الذهب عيار 21 709 جنيه 41.50$
سعر الذهب عيار 18 608 جنيه 35.60$
سعر الجنيه الذهب 5753 337.16$
سعر أوقية الذهب 25,101 جنيه 1541 $
سعر كيلو الذهب 807,108 جنيه 807,108 جنيه

أسعار الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار
سعر الذهب عيار 24 184.70 ريال $49.25
سعر الذهب عيار 22 169.31 ريال $45.14
سعر الذهب عيار 21 161.62 ريال $43.09
سعر الذهب عيار 18 138.53 ريال $36.94
سعر الذهب عيار 14 107.74 ريال $28.73
سعر الذهب عيار 12 92.35 ريال $24.62
أسعار أوقية الذهب 5,744 ريال $1,532
أسعار جنيه الذهب 1,293 ريال $344.74
أسعار كيلو الذهب 184,701 ريال $49,248
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا