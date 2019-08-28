إرتفاع سعر المعدن الأصفر اليوم في مصر والمملكة العربية السعودية

الذهب من أهم ما يتطلع عليها الكثير من الناس، لمتابعتها ومتابعة أسعارها ، حيث أنها تختلف من يوم لأخر ومن وقت لآخر، وحرصاً منا في موقعنا “عرب نيوز” قمنا بإعداد تلك التقرير، لمساعدتكم على المعرفة الدقيقة بأسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.
تحتوي المقالة على تحديث تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي، يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية، وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في أسعار الذهب اليوم في مصرفي الأيام السابقة في السوق المصري.
سعر الذهب اليوم
|الوحدة
|سعره بالمصري
|سعره بالدولار الأمريكي
|سعر الذهب عيار 24
|810 جنيه
|47.46$
|سعر الذهب عيار 21
|709 جنيه
|41.50$
|سعر الذهب عيار 18
|608 جنيه
|35.60$
|سعر الجنيه الذهب
|5753
|337.16$
|سعر أوقية الذهب
|25,101 جنيه
|1541 $
|سعر كيلو الذهب
|807,108 جنيه
|807,108 جنيه
أسعار الذهب في السعودية
|الوحدة
|السعر بالريال السعودي
|السعر بالدولار
|سعر الذهب عيار 24
|184.70 ريال
|$49.25
|سعر الذهب عيار 22
|169.31 ريال
|$45.14
|سعر الذهب عيار 21
|161.62 ريال
|$43.09
|سعر الذهب عيار 18
|138.53 ريال
|$36.94
|سعر الذهب عيار 14
|107.74 ريال
|$28.73
|سعر الذهب عيار 12
|92.35 ريال
|$24.62
|أسعار أوقية الذهب
|5,744 ريال
|$1,532
|أسعار جنيه الذهب
|1,293 ريال
|$344.74
|أسعار كيلو الذهب
|184,701 ريال
|$49,248