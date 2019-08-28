- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان أمس (الثلاثاء)، أن الفرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع، مشيرة إلى أنه لا توجد إصابات.
وأضافت أن الحادثة لم تؤثر على حركة الرحلات في المطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادثة.
شاهد أيضاًمن أخبارك: تزوج 8 مرات وهذه بعض ممتلكاته.. ماذا تعرف عن الوليد بن طلال؟
شاهد أيضاً من سكاي نيوز عربية: مكة المكرمة.. قبلة المسلمين وأرض المسجد الحرام
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
روبوت على هيئة طائر في الصين
أُقيمت هذا الشهر النسخة الخامسة من معرض دولي للروبوتات في الصين، حيث استعرضت شركات عاملة في هذا المجال أحدث ابتكاراتها التي شملت روبوتا على هيئة طائر، يمكنه الطيران فعلا.سكاي نيوز عربية
-
الذكاء الإصطناعي يسهم بالاكتشاف المبكر للأمراض الصعب
بعد القفزات الهائلة التي قام بها الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، تمكن القطاع الطبي من تسخير هذا الإنجاز للتشخيص الطبي الذي يعد من أكثر المجالات تعقيدا وصعوبة.سكاي نيوز عربية
-
الطائرات المسيرة إحدى مظاهر الحروب الحديثة
شهدت السنوات الأخيرة استخداما متزايدا، للطائرات المسيرة أو ما يطلق عليها أيضا بطائرات من دون طيار..سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
مكة المكرمة.. قبلة المسلمين وأرض المسجد الحرام
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر جدة: سقوط سقف مستعار في صالة الحجاج.. و«الطيران المدني» تحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.