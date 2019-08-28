دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة الرياض تطيح بعصابة اختطفت مقيمًا وطالبت بفدية لإخلاء سبيله

نجحت شرطة منطقة الرياض في تحرير مقيم هندي احتجزته عصابة مكونة من ستة أشخاص يحملون الجنسية البنجلاديشية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض باشرت بلاغًا عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية للاحتجاز من قبل مجهولين وقيامهم بابتزاز ذويه في بلاده ومطالبتهم بدفع فدية مقدارها 70 ألف ريال لإخلاء سبيله.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد موقع احتجاز المجني عليه بداخل إحدى الشقق السكنية المفروشة بحي العارض شمال العاصمة الرياض، وتحريره والاطمئنان على سلامته، والقبض على الجناة وعددهم ستة أشخاص جميعهم من الجنسية البنجلاديشية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.