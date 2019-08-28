السعودية: بدء المرحلة الثالثة لتمديد عمل محطات الفحص الدوري للسيارات

أصدرت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات اليوم الأربعاء قرارها بتمديد عمل 7 محطات في الفترة المسائية ضمن المرحلة الثالثة من خطة تطوير المحطات.

ويبدأ تنفيذ قرار تمديد عمل المحطات من يوم الأحد المقبل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً فيما يستمر عملها يوم السبت حتى الساعة العاشرة مساء.

وتضمن قرار تمديد عمل المحطات كل من: حائل، الخرج، تبوك، ينبع، جازان، نجران، حفر الباطن وفقاً لقرار الإدارة العامة للفحص الفني لتسهيل فحص المركبات على المواطنين خلال الفترة المسائية بتوجيهات من مدير عام المرور اللواء محمد بن عبد الله البسامي.

وكانت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات قد نفذت المرحلتين الأولى والثانية من تمديد عمل المحطات وشملت محطتي الفحص في الرياض على طريق الدمام وعلى طريق ديراب، ومحطتي جدة بحي النزهة وحي الشفاء جنوب جدة، ومحطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، أبها، القصيم، الهفوف، والطائف، بحسب "سبق".

وتعتبر الإدارة العامة للفحص الفني عضواً في المنظمة العالمية لمهندسي السيارات ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وعضواً في المنظمة الدولية لفحص المركبات مقرها بلجيكا، كما أن الفحص الفني الدوري للسيارات في المملكة عضو في المنظمة العربية للسلامة المرورية ومقرها تونس.