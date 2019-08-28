ينشط على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم “دعم المنتج السعودي” لإظهار الدور الذي يمكن أن تقوم به المنتجات المحلية في دعم اقتصاد المملكة ومستهدفات رؤية 2030 في رفع مساهمات القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي. وتشارك في الوسم الجهات الحكومية المعنية بتوفير البيئة اللازمة لدعم المنتجات المحلية، والشركات والمصانع السعودية التي تشارك بمنتجاتها في دعم قطاعات عدة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهي وزارات: المالية، والاقتصاد، والتجارة، والطاقة. كما أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية غسان الشبل أن هذا القرار سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعظّم القوة الشرائية الحكومية للمنتجات ذات المحتوى المحلي الأعلى.
كانت هذه تفاصيل خبر لإبراز دور المنتجات المحلية في دعم الاقتصاد.. وسم “دعم المنتج السعودي” ينشط على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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