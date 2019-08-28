السعودية تعزز وجودها في موسوعة جينيس بـ«أكبر مجسم للهجن»

أسدل رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز، الستار عن أكبر مجسم للهجن في العالم، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، ومندوب موسوعة «جينيس» العالمية للأرقام القياسية قلين بولارد، وذلك بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إنّ المجسم الذي أطلق في مهرجان ولي العهد للهجن يقف على قاعدة فولاذية ضد التآكل، ويبلغ عرضه عشرة أمتار، وارتفاعه 4.65 متر، ومزود بــ51.200 ألف مصدر إضاءة وبأشكال هندسية جعلت منه معلمًا بارزًا ورمزًا حضاريًّا، يُعزِّز تواجد اسم المملكة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ويأتي هذا الإنجاز لمهرجان ولي العهد للهجن، ليضاف إلى الإنجاز الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى بعد أن دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتسجيله كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11.186 تنافست في 787 شوطًا.

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ويواصل مهرجان ولي العهد للهجن الذي تقام منافسته حاليًا على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف تسجيله للأرقام القياسية، بالتزامن مع إقامة منافساته التي تعد الأقوى والأضخم من نوعها في المنطقة، التي خصص لها جوائز بلغت 53 مليون ريال، وسط مشاركة واسعة وغير مسبوقة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.

وشكلت نجاحات مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها ووسط جمهورها ومحبيها، لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتمامًا وتنظيمًا لرياضة الهجن العريقة، كما جاء ليعزز الجوانب الحضارية والوطنية، ويساهم في تحقيق عوائد ثقافية واقتصادية كبيرة.

ويأتي مهرجان ولي العهد للهجن في إطار العناية الخاصة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لقطاع الهجن لتطويره وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة.