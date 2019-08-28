بالصور.. أمير عسير يتوِّج مستشفى بللسمر العام بجائزة التميز الحكومي

أكَّد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على أهمية تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة في تنفيذ المبادرات الوطنية، وذلك من خلال وضع الأهداف وبناء الخطط الزمنية وتنفيذها بفرق العمل المتجانسة والمتناغمة ومتابعتها لتحقيق الهدف المنشود.

جاء ذلك خلال تكريم أمير عسير، أمس الثلاثاء، منسوبي مستشفى بللسمر العام، ضمن مبادرة تحفيز الجهات الحكومية التي وجَّه الأمير بتنفيذها لتشجيع القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية وإيجاد المبادرات ذات الطابع الإبداعي والارتقاء بالعمل ضمن رؤية المملكة 2030.

ونوَّه الأمير تركي بن طلال بالجهود التي بذلها فريق المبادرة للعمل ضمن فريق متجانس ليصنع من منشأته نموذجًا يحتذى به في كل القطاعات الحكومية بالمنطقة، مبينًا أنَّ البهجة التي زرعتها تلك المبادرات بين أفرادها تنتشر بين أهالي عسير الكرام ولأهالي مركز بللسمر بصفة خاصة ونهنئهم بالتميز والإبداع.

ودعا أمير منطقة عسير كل القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية للدخول إلى خط التميز، والمنافسة في إيجاد المبادرات البناءة التي تعود على الفرد والوطن العظيم بالخير والنماء، والعمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكدًا الوصول إلى كل مبدع ومتميز في أي مركز أو هجرة أو قرية في المنطقة وتكريمه بمشاركة القيادات في المنطقة وقيادات الوزارات التابعين لها، والعمل على إحاطة القيادة الرشيدة بمنجزات المبدعين والمتميزين من أبناء منطقة عسير.

وقال: لا نقول للذين لم يحققوا التميز، إلا نحن معكم لنساندكم في تخطّي العقبات دون أن يعرف أحد، وسنساعدكم مساء ونكرمكم صباحًا دون أن يعلم أحد، ولكن الذي لا يضع يده في أيدينا سيبقى في الخلف، ليس فقط بل لن يكون على هذا القطار، فعسير بشبابها وبهمتها وبقبائلها وبرجالها ونسائها جديرة أن يكون كل شيء فيها متميزًا كما هي وبقية مناطق المملكة.

ودعا الأمير تركي بن طلال الجميع إلى المشاركة في تلك المبادرات البناءة والعمل بجهود متضافرة وخطى ثابتة، مقدمًا الشكر والتقدير لمدير الشؤون الصحية بالمنطقة خالد عسيري وفريق العمل كافة في مستشفى بللسمر العام على تلك الجهود المميزة التي تستحق الثناء.

Advertisements

بعد ذلك قدّم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في اتصال هاتفي شارك به ضمن حفل التكريم شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على رعايته لأنشطة ومبادرات الصحة في المنطقة ودعمه واهتمامه الشديدين بتطوير المرافق الصحية والعمل على مواكبتها للنهضة التنموية الشاملة التي تسعى لتحقيقها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم مثل هذه المبادرات التي تنعكس إيجابًا على كل الممارسين الصحيين والعاملين في المجال الصحي.

عقب ذلك شاهد أمير منطقة عسير والحضور عرضًا مرئيًا عن المبادرات الثلاث، مستعرضًا أبرز مفاهيمها وأهدافها التي تشمل إظهار الصورة الجمالية للمنظر العام لبيئة العمل، وإزالة عناصر التشوَه البصري التي تعوق العين على التمتع بالمنظر العام للبيئة المحيطة، وتعزيز ثقافة الجودة البصرية والجمال البيئي لدى العاملين، وتمكين العاملين والأقسام من المنافسة لتكوين بيئة جمالية وجاذبة وإبداعية، والمحافظة على هوية وزارة الصحة وإبرازها والالتزام بالزي الرسمي للعاملين، ومراعاة ضوابط السلامة المهنية وسلامة المرضى، وتنظيم مناطق العمل والتخزين والمكاتب والانتظار، إلى جانب تنظيم وترتيب اللافتات الإرشادية والتوعوية ومعالجة عشوائيات التمديدات الخارجية والإبداع والابتكار لتحسين المنظر العام.

وفي نهاية الحفل، كرّم الأمير تركي بن طلال فريق عمل تنفيذ المبادرة من منسوبي مستشفى بللسمر العام، ضمن مبادرة تحفيز القطاعات الحكومية.

حضر الحفل مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي ومدير جامعة بيشة الدكتور أحمد حامد نقادي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الصحية بالمنطقة.

يذكر أنَّ جائزة التميز أسّست بناء على توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بتطبيق مبادرة تحفيز الجهات الحكومية، وتكريمها بعد تطبيق أهداف المبادرة ومنها رفع المستوى العام لآلية كتابة وعرض التقارير اليومية والأسبوعية عن الجهات الحكومية، ونشر ثقافة التنافس الشريف بين جميع القطاعات، وزرع ثقافة تقديم خدمة أفضل من المتوقع للعميل، وتكريم الجهات الحكومية لقاء ما تقدمه من إنجازات تستحق الإشادة، والتعريف بجميع الجهات الأخرى.