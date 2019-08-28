الخدمة المدنية: اختبار القدرة المعرفية شرط إلزامي للتقديم على الوظائف الإدارية

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن اختبار القدرة المعرفية، شرط إلزامي للتقديم على الوظائف الإدارية، ويشمل جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية.
وردت الوزارة بتغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، على تساؤل بشأن المشمولين بالاختبارات، قالت خلالها: «إن اختبار القدرة المعرفية يشمل جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير)».
وتابعت وزارة الخدمة المدنية: «إن الاختبار يشمل التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين، كما سيكون شرطاً إلزامياً للراغبين التقديم على الوظائف الإدارية».
وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً في المركز الوطني للقياس، وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الخدمة المدنية، بهدف قيام الهيئة ببناء وتنفيذ اختبارات ومقاييس تهدف إلى معرفة جاهزية المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، إضافةً إلى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية وتوثيقها وتصنيفها، كما تسعى إلى تحديد المجالات الوظيفية والمهنية المناسبة، والاستفادة من الإطار السعودي للمؤهلات.
وتتضمَّن المذكرة عقد المؤتمرات والندوات العلمية وإعداد البحوث والدراسات وإقامة البرامج التدريبية التي تخدم الوزارة، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما يخص البرامج الأكاديمية وتبادل الاستشارات والخبرات والتعاون في المشاريع البحثية والعلمية.
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