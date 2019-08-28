سفارة السعودية باليابان لرعايا المملكة: التزموا بـ«تعليمات الكوارث»

دعت السفارة السعودية في اليابان، اليوم الأربعاء، مواطني المملكة المقيمين في المناطق الجنوبية الغربية للتقيّد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث؛ وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل هناك.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن السفارة، اطلعت عليه «عاجل»: «تتابع السفارة آثار الأمطار الغزيرة التي تهطل الآن على المناطق الجنوبية الغربية من اليابان، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين، وتهيب بالمواطنين التقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل: 09055833862، 0335895242، متمنية السلامة للجميع».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، لقي شخص مصرعه وصدرت أوامر بإجلاء نحو 716 ألفًا من منازلهم جراء هطول غزير للأمطار في جنوب غرب اليابان.

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وتعرضت مقاطعات لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات شديدة من قبل هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وشملت التحذيرات مقاطعات فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان، كما تمّ تسجيل أكثر من 120 ملليمترًا من الأمطار في مدينتي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة.