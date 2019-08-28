السعودية اليوم / تدخل طبي ناجح لإنهاء معاناة فتاة من تحدب وانحناء العمود الفقري



بيشة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إنهاء معاناة فتاة من تحدب وانحناء العمود الفقري، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية وقرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية جرى خلالها تعديل الفقرات الصدرية والقطنية وتثبيتها.

وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح والمريضة، وتنعم بصحة جيدة حالياً عقب تشافيها من التحدب والانحناء.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث وتبلغ سعته السريرية 365 سرير وتتوفر به جميع التخصصات الطبية .

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10:50ت م

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