السعودية اليوم / بلدي أمانة جازان يتفقد مشروعات سفلتة الأحياء



جيزان 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

تفقد رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وليد بن أحمد رستم، وأعضاء لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس أمس، حي المطار وحي الروضة الشمالي بمدينة جيزان، للاطلاع على مشروعات سفلتة الشوارع.

وتم خلال الجولة متابعة أعمال السفلته وسير العمل والمراحل المتقدمة التي وصلت إليها، وخطط العمل لاستكمال السفلته في بقية الأحياء، بحضور مشرف المشروع بأمانة منطقة جازان المهندس هاني ياسين.

وأوضح رئيس المجلس البلدي أن الجولة جاءت ضمن خطة عمل المجلس، لمتابعة سير مشروعات سفلتة أحياء مدينة جيزان، مشيرًا إلى أن اللجنة ستقوم بجولات ميدانية بشكل دوري ومستمر على المشاريع الجاري تنفيذها ضمن نطاق عمل الأمانة، معربًا عن شكره لمندوبي أمانة جازان على تعاونهم مع اللجنة.

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10:47ت م

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