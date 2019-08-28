السعودية اليوم / سفير نيوزيلندا: ما قدمته المملكة لأسر ضحايا الحادث الإرهابي يحمل الكثير من النوايا الحسنة



الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

قدم سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو شكره وتقديره للمملكة العربية

الكبير الذي قدم لجميع المستضافين في حج هذا العام 1440هـ، من أسر الشهداء والناجين من هجوم كرايستشيرش الإرهابي في مارس 2019م، الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف لخادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من سفير نيوزيلندا لدى المملكة، قال فيه: إن هذه الدعوة لأداء فريضة الحج كضيوف خادم الحرمين الشريفين تعني للكثير من الضحايا وعائلاتهم وستساعدهم إلى حد كبير في إعادة بناء حياتهم بعد مأساة عاشوها بهذا الحجم، معرباً عن شكره وتقديره للوزارة للإشراف على دعم البرنامج.

كما أعرب جيمس مونرو عن شكره وتقديره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفريق العمل في الوزارة على التسهيل والتنسيق لمنسوبي سفارة نيوزيلندا للمشاركة في الترحيب بالحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

كما قدم شكره الخاص لمعالي الوزير آل الشيخ على تشريفه في بالمطار للترحيب بالحجاج بنفسه، مؤكداً أن هذا العمل يحمل الكثير من النوايا الحسنة تجاه نيوزيلندا وأسر الضحايا. // انتهى //

10:43ت م

0031



الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسقدم سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الحفاوة البالغة والترحيبالكبير الذي قدم لجميع المستضافين في حج هذا العام 1440هـ، من أسر الشهداء والناجين من هجوم كرايستشيرش الإرهابي في مارس 2019م، الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف لخادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من سفير نيوزيلندا لدى المملكة، قال فيه: إن هذه الدعوة لأداء فريضة الحج كضيوف خادم الحرمين الشريفين تعني للكثير من الضحايا وعائلاتهم وستساعدهم إلى حد كبير في إعادة بناء حياتهم بعد مأساة عاشوها بهذا الحجم، معرباً عن شكره وتقديره للوزارة للإشراف على دعم البرنامج.كما أعرب جيمس مونرو عن شكره وتقديره لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وفريق العمل في الوزارة على التسهيل والتنسيق لمنسوبي سفارة نيوزيلندا للمشاركة في الترحيب بالحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.كما قدم شكره الخاص لمعالي الوزير آل الشيخ على تشريفه في بالمطار للترحيب بالحجاج بنفسه، مؤكداً أن هذا العمل يحمل الكثير من النوايا الحسنة تجاه نيوزيلندا وأسر الضحايا. // انتهى //10:43ت م0031

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير نيوزيلندا: ما قدمته المملكة لأسر ضحايا الحادث الإرهابي يحمل الكثير من النوايا الحسنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.