السعودية اليوم / القسم النسائي ببلدية أملج يكثف جولاته الرقابية على المنشآت النسائية



أملج 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

كثف القسم النسائي ببلدية محافظة أملج جولاته الرقابية الميدانية على المنشآت النسائية بالمحافظة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية المفاجئة التي يقوم بها القسم النسائي بالبلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية أملج نايف البرقاني أن القسم النسائي قام مؤخراً بـ 96 جولة رقابية، شملت 50 منشأة في مختلف النشاطات النسائية, مشيراً إلى أنه تم إنذار 25 محل مخالف.

وأفاد البرقاني أن البلدية تقوم خلال جولاتها بالتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، مفيدًا أنه تم ضبط العديد من المخالفات منها مواد تجميل منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات صحية وتدني مستوى النظافة ومخالفات في التجهيزات اللازمة, وقد تم مصادرة 130 علبة مواد تجميل منتهية الصلاحية، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

من جهتها أكدت مديرة القسم النسائي ببلدية أملج ابتهال مصطفى سنيور أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان, إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية، لمتابعة مختلف الأنشطة النسائية، مشددة على دور المواطنة والمقيمة في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال. // انتهى //

10:16ت م

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