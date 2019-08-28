السعودية اليوم / "إنجاز المعاملات - الآليات والحلول" ورشة عمل بأمانة العاصمة المقدسة



مكة المكرمة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس

نظمت أمانة العاصمة المقدسة أمس، ورشة عمل تحت عنوان "إنجاز المعاملات - الآليات و الحلول"، تحت إشراف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، وذلك بمقر الأمانة.

وأوضح المشرف على الاتصالات الإدارية عبدالله بن أحمد العامودي، أن الورشة تستهدف العاملين في الشؤون الإدارية "الصادر والوارد"، بهدف سرعة إنجاز المعاملات وتسديد القيود في نظام الاتصالات الإدارية "تيسير"، وتم مناقشة المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لسرعة إنجاز المعاملات.

وأشار العامودي أن الورشة تأتي ضمن إطار خطط الأمانة لمعالجة سير العمل للموظفين العاملين على نظام تيسير، وإيجاد حلول مناسبة لمعوقات المعاملات وسرعة إنجازها، كما تهدف الورشة للتقليل من المعاملات الورقية، معبراً عن شكره لجميع المشاركين والحضور.

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09:15ت م

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