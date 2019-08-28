السعودية | مهرجان ولي العهد للهجن.. الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماما وتنظيما

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أسدل الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الستار عن أكبر مجسم للهجن في العالم، بحضور محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، ومندوب موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية السيد قلين بولارد، وذلك بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.

ويقف مجسم الهجن بقرية الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن على قاعدة فولاذية ضد التأكل، ويبلغ عرض المجسم 10 م، وارتفاعه 4.65م، ومزود بــ 51.200 ألف مصدر إضاءة وبأشكال هندسية جعلت منه معلماً بارزاً ورمزاً حضارياً يعزز تواجد أسم السعودية في موسوعة جينيس الأرقام القياسية.

ويأتي هذا الإنجاز لمهرجان ولي العهد للهجن، ليضاف إلى الإنجاز الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى بعد أن دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتسجيله كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11.186 تنافست في 787 شوطاً.

ويواصل مهرجان ولي العهد للهجن الذي تقام منافسته حالياً على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف تسجيله للأرقام القياسية، بالتزامن مع إقامة منافساته التي تعد الأقوى والأضخم من نوعها في المنطقة، التي خصص لها جوائز بلغت 53 مليون ريال، وسط مشاركة واسعة وغير مسبوقة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.

وشكلت نجاحات مهرجان ولي العهد للهجن نقلة نوعية كبيرة لمسيرة هذه الرياضة العريقة في موطنها ووسط جمهورها ومحبيها، لتكون الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتماماً وتنظيماً لرياضة الهجن العريقة، كما جاء ليعزز الجوانب الحضارية والوطنية، ويساهم في تحقيق عوائد ثقافية واقتصادية كبيرة.

ويأتي مهرجان ولي العهد للهجن في إطار العناية الخاصة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لقطاع الهجن لتطويره وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة.