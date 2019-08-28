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متحرش بمنقبة يثير الغضب: معاق فكريًا ويجب معاقبته
متابعات الخليج 365 - الرياض
أثار مقطع فيديو لرجل يتحرش لفظيًا بمنقبة حالةً من الغضب، وسط مطالب بمعاقبته وتوقيع عقوبة عليه بحسب الأنظمة.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي تعتذر “متابعات الخليج 365” عن نشره لما به من ألفاظ خادشة للحياء، رجلاً يتحدث عن منقبة تظهر على الشاشة بكلمات مسيئة ويتحرش بها لفظيًا.
وانطلق وسمٌ حمل اسم “متحرش بمنقبة” للمطالبة بهذا الشخص الذي صوّر شاشة التلفاز وهو يعلق على سيدتين ورجل ظهروا في مقابلة تلفزيونية، حيث قال إبراهيم المنيف: إن الحجاب لا يمنع التحرش كما هو واضح، موضحًا أن للأسف الكثير جعلوا اللحية والعباءة غطاء لـ”سوء الخلق”، ودليلاً لـ”الصلاح والعفاف”، مشددًا على أن لن يرتدع هؤلاء حتى تطالهم عقوبة رادعة.
وتعجبت نور: “حتى المنقبات ماسلموا من المعاقيين فكريًا، لا منقبة ولا محجبة سلموا منهم، لازم يتعاقب ويأخذ جزاه، كلام مقرف يسمعونه كل العالم”!
أما نوف فعلقت بقولها: إلى متى شهوات هؤلاء الحيوانية طاغية على عقولهم؟ هذا يجب أن يكون عبرة لكل شخص عقله ناقص.
وشدد العنزي على أن في زمن نصير المرأة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذا المتحرش لن يفلت من يد العدالة أبدًا، الأمر مسألة وقت ويلقى جزاءه.
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