- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم سامي المخضوب رئيسًا لمدينة المعرفة الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سامي المخضوب رئيسًا لمدينة المعرفة الاقتصادية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن تعيين المهندس سامي بن عبدالعزيز المخضوب رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
وبحسب ما ذكرت تداول، سامي المخضوب حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود، وعمل في شركات عالمية منها شركة ستون ووبستر في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة أكر انجينيرينق في النرويج، وشركة سنامبروجيتي في إيطاليا.
ويتمتع المخضوب بخبرة تمتد لأكثر من 25 سنة في مجال التطوير العقاري بمجالاته كالضيافة والسكن والمكاتب والأسواق التجارية، ومجالات الإدارة كالتشغيل، والتسويق وإدارة المشاريع وإدارة العقود والمشتريات وخدمات المرافق والهندسة المالية وتقييم الاستثمار والتخطيط، ولديه خبرة في إنشاء وتأسيس الشركات والنهوض بها إلى العمل المؤسسي الاحترافي، كما يشغل عضوية مجلس إدارة عدة شركات ذات العلاقة في التطوير العقاري منها شركة أوج العقارية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله بن سعيدان وأولاده، وعضوية مجلس شركة ذاخر، وشركة طب العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر سامي المخضوب رئيسًا لمدينة المعرفة الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.