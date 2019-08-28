الزعاق يعلق على الشفق الأحمر: رطوبة وتشتيت

2019-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن خلال هذه الأيام والأيام السابقة تعمل الرطوبة في طبقات الجو العليا علاوة على السحب العابرة في الطبقات الدنيا على تشتيت شعاع الشمس في مكان غروبها وشروقها على شكل بقعة شديدة الاحمرار بشكل منفرش.

جاء ذلك تعليقًا من الزعاق على عودة ظاهرة توهج شروق الشمس من جديد، لتظهر في بعض مناطق المملكة والكويت اليوم الأربعاء، حيث أظهرت لقطات اكتساء السماء باللون الأحمر، ليظهر الشفق واضحًا في حفر الباطن ورفحاء، في ظاهرة حدثت قبل أيام ببعض مناطق المملكة.