الإرياني يحذر قنوات أجنبية مُضللة: الإساءة للجيش اليمني غير مقبولة

2019-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن التغطية الإعلامية لقناة روسيا اليوم RT وقناة دويتشه فيله DW الألمانية للشأن اليمني وحملة التضليل التي رافقت تناولها المواجهات الأخيرة بين الجيش الوطني ومليشيا المجلس الانتقالي يفتقد للمهنية ويتجاوز معايير العمل الصحفي والإعلامي.

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وأضاف الإرياني: نؤكد في هذا الصدد أن الحكومة اليمنية ملتزمة بالحرب على الإرهاب وتعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره والحد من مخاطره، وسنتخذ الإجراءات القانونية حيال أي وسيلة إعلامية لا تتحلى بالحياد والمصداقية وتناول الأحداث في اليمن بشكل مهني.

وشدد على أن الإساءة للجيش اليمني غير مقبولة فهو في مواجهة مستمرة مع التنظيمات الإرهابية من داعش والقاعدة والمليشيا الحوثية، مضيفاً: وما لم يتخذ مراسل قناة روسيا اليوم (وهو بالمناسبة أحد مناصري المجلس الانتقالي) الحيادَ والمصداقية في تغطية الشأن اليمني فسنضطر آسفين لإلغاء تصريح القناة في اليمن.