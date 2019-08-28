الكهرباء في حضرة 147 طفلًا شجاعًا يحاربون السرطان

2019-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، ممثلة بدائرة المسؤولية الاجتماعية، في نشاط الاتصال والعلاقات العامة، بالتعاون مع جمعية “سند” الخيرية، جميع برامجها الستة لمعايدة الأطفال المصابين بمرض السرطان في عدد من المستشفيات، وهي: مستشفى مدينه الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومستشفى الملك خالد الجامعي، ومدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى الملك عبدالله التخصصي، ومدينة الملك فهد الطبية، ومركز الملك فهد الوطني للأورام.

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وشارك 147 طفلاً في الفعاليات، وسط أجواء من البهجة والفرح والسرور لهم ولذويهم وتضمنت فقرات البرامج ركن تصوير للأطفال، ولوحة للأطفال لكتابة عبارات العيد، وضيافة متكاملة للأطفال وذويهم، وتوزيع بالونات بهيئة خروف العيد، ووجبات مغلفة خاصة بالأطفال، وتوزيع هدايا للأطفال المصابين.

وتأتي هذه النوعية من البرامج التي تخصصها الشركة لمختلف شرائح المجتمع، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية المستمرة التي تنفذها “السعودية للكهرباء” لتحقيق أهدافها المتمثلة في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المصابين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لذويهم.