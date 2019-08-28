فضيحة تضرب جوجل وأوبر بسبب سرقة المعلومات!

2019-08-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

قدمت وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء، لائحة اتهام جنائية ضد أنتوني ليفاندوفسكي المهندس السابق في شركة “جوجل”، تضم عشرات التهم بسرقة معلومات مهمة.

وكشف المدعي العام عن 33 تهمة سرقة ومحاولة سرقة أسرار تجارية من “جوجل”، وبيعها لاحقًا إلى شركة “أوبر”، وسط سباق محموم بين الشركتين للفوز بأكبر نصيب من سوق السيارات ذاتية القيادة.

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وكان ليفاندوفسكي يعمل في مشروع “جوجل” للقيادة الذاتية الذي أصبح فيما بعد يعرف باسم “وايمو”، لكن وفقًا للائحة الاتهام، فقد غادر الشركة في عام 2016 لإطلاق شركته الخاصة للشاحنات ذاتية القيادة التي استحوذت عليها “أوبر” لاحقًا.

وحسب لائحة الاتهام، فإن ليفاندوفسكي حمل في الأشهر التي سبقت مغادرته “جوجل”، الآلاف من الملفات السرية التي تضمنت “معلومات هندسية مهمة حول الأجهزة المستخدمة في المركبات ذاتية القيادة”، ونقل الملفات إلى جهاز الكمبيوتر المحمول الشخصي.

وقال المحامي الأمريكي دافيد إل أندرسون: إن كلًّا من “جوجل” و”أوبر” تعاونا مع المسؤولين الحكوميين، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات.