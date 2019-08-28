الشفق الأحمر يعود للظهور في المملكة والكويت وهذه أسبابه

2019-08-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

عادت ظاهرة توهج شروق الشمس من جديد، لتظهر في بعض مناطق المملكة والكويت اليوم الأربعاء.

وأظهرت لقطات اكتساء السماء باللون الأحمر، ليظهر الشفق واضحًا في حفر الباطن ورفحاء، في ظاهرة حدثت قبل أيام ببعض مناطق المملكة.



أسباب الظاهرة:

وبحسب رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، تتزامن هذه الظاهرة مع حدوث اندلاع للنيران في الدائرة القطبية الشمالية، حيث أفادت التقارير باشتعال النيران في أكثر من 2 مليون هكتار في سيبيريا، ووصفت بأنها واحدة من أسوأ حرائق الشمال منذ 10.000 سنة، وهذا يتزامن مع التوهج الملون شديد السطوع، وقبل أيام تعرضت أيضًا غابات الأمازون لكارثة بيئية بعد انتشار الحرائق فيها.

أما أستاذ المناخ بجامعة القصيم عبدالله المسند، فعلق على الشفق الأحمر وغيره من الألوان غير الاعتيادية في السماء بالقول إن هذا مشهد فلكي وظاهرة بصرية جوية نادرة تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس وهي تحت الأفق بنحو 1- 6 درجات، بسحب عالية جدًّا وغير عادية أو مألوفة أو مشاهدة بالعين المجردة؛ نظرًا لبعدها وارتفاعها الشاهق والذي يصل لنحو 80 كم.

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وأضاف المسند أنه تحدث أحيانًا أخرى عندما يكون في الأجواء مُخلفات انفجار صاروخ باليستي، أو تحدث الظاهرة تلك بسبب غبار نيزك احترق أو نفجر في طبقات الجو العليا.