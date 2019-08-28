، هندوراس تُقدم على خطوة استفزازية وتعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تدرس نقل سفارتها إلى هناك ورئيسها سيزور تل أبيب الجمعة لافتتاح مكتب دبلوماسي

في خطوة استفزازية أعلنت حكومة هندوراس، أمس الثلاثاء، أن الرئيس خوان أورلاندو إيرنانديز؛ سيقوم، يوم الجمعة المقبل، بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس المحتلة، معترفة بها عاصمة لإسرائيل.

وقال رئيس هندوراس: "في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل"، موضحاً أن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس، في بيان، أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس المحتلة في اقتراح يجري حالياً "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية".

وكانت الولايات المتحدة قد نقلت في 14 مايو 2018، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعداً قطعه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين والمسلمين، في حين قررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس المحتلة حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات.