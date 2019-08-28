، ليبيا .. طائرة تركية مُسيَّرة تقتل 4 مدنيين في غارة جنوبي طرابلس ،

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قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن طائرة تركية مُسيَّرة تساند ميليشيات طرابلس، نفّذت غارات جوية على منطقة الأصابعة (جنوبي طرابلس)؛ ما أدّى إلى مقتل 4 موظفين مدنيين.
وأضاف المركز، أن الطائرة التي يتم التحكم فيها من غرفة عمليات في طرابلس استهدفت موظفين كانوا في مقر عملهم بمخازن السلع التموينية بالأصابعة.
يُذكر أن الطائرات التركية المُسيَّرة شاركت في ضربات ضدّ مواقع الجيش، ومواقع مدنية، وتسبّبت في خسائر مادية وبشرية، كما أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي تمكّن منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة من تدمير عدد من هذه الطائرات، وغرف عملياتها، وأبراج توجيهها، وذلك وفق ما نشرته اليوم "سكاي نيوز".
من جهة أخرى، قُتل عددٌ من مسلحي ميليشيا طرابلس، خلال قصفٍ جوي شنّه سلاح الجو الليبي على بوابة "الهيرة" الرابطة بين العزيزية ومدينة غريان، جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف ميليشيات طرابلس، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي بدأها الجيش مطلع الأسبوع الحالي، بهدف استعادة مدينة غريان من أيدي ميليشيات طرابلس.
ليبيا .. طائرة تركية مُسيَّرة تقتل 4 مدنيين في غارة جنوبي طرابلسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-28
قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن طائرة تركية مُسيَّرة تساند ميليشيات طرابلس، نفّذت غارات جوية على منطقة الأصابعة (جنوبي طرابلس)؛ ما أدّى إلى مقتل 4 موظفين مدنيين.
وأضاف المركز، أن الطائرة التي يتم التحكم فيها من غرفة عمليات في طرابلس استهدفت موظفين كانوا في مقر عملهم بمخازن السلع التموينية بالأصابعة.
يُذكر أن الطائرات التركية المُسيَّرة شاركت في ضربات ضدّ مواقع الجيش، ومواقع مدنية، وتسبّبت في خسائر مادية وبشرية، كما أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي تمكّن منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة من تدمير عدد من هذه الطائرات، وغرف عملياتها، وأبراج توجيهها، وذلك وفق ما نشرته اليوم "سكاي نيوز".
من جهة أخرى، قُتل عددٌ من مسلحي ميليشيا طرابلس، خلال قصفٍ جوي شنّه سلاح الجو الليبي على بوابة "الهيرة" الرابطة بين العزيزية ومدينة غريان، جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف ميليشيات طرابلس، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي بدأها الجيش مطلع الأسبوع الحالي، بهدف استعادة مدينة غريان من أيدي ميليشيات طرابلس.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
08:32 AM
غرفة عمليات الكرامة: تساند ميليشيات العاصمة واستهدفت الموظفين
قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن طائرة تركية مُسيَّرة تساند ميليشيات طرابلس، نفّذت غارات جوية على منطقة الأصابعة (جنوبي طرابلس)؛ ما أدّى إلى مقتل 4 موظفين مدنيين.
وأضاف المركز، أن الطائرة التي يتم التحكم فيها من غرفة عمليات في طرابلس استهدفت موظفين كانوا في مقر عملهم بمخازن السلع التموينية بالأصابعة.
يُذكر أن الطائرات التركية المُسيَّرة شاركت في ضربات ضدّ مواقع الجيش، ومواقع مدنية، وتسبّبت في خسائر مادية وبشرية، كما أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي تمكّن منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة من تدمير عدد من هذه الطائرات، وغرف عملياتها، وأبراج توجيهها، وذلك وفق ما نشرته اليوم "سكاي نيوز".
من جهة أخرى، قُتل عددٌ من مسلحي ميليشيا طرابلس، خلال قصفٍ جوي شنّه سلاح الجو الليبي على بوابة "الهيرة" الرابطة بين العزيزية ومدينة غريان، جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف ميليشيات طرابلس، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي بدأها الجيش مطلع الأسبوع الحالي، بهدف استعادة مدينة غريان من أيدي ميليشيات طرابلس.
، ليبيا .. طائرة تركية مُسيَّرة تقتل 4 مدنيين في غارة جنوبي طرابلس ،
المصدر : الخليج 365
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