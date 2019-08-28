، السفارة في اليابان عقب الأمطار الغزيرة: مواطنونا هناك بخير ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى التقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث والاتصال بها حال الطوارئ

أكّدت السفارة السعودية في اليابان سلامة المواطنين السعوديين هناك؛ موضحة أنها تتابع آثار الأمطار الغزيرة التي تهطل الآن على المناطق الجنوبية الغربية من #اليابان.

وأهابت السفارة بالمواطنين هناك، التقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، والاتصال بها حال الطوارئ على الرقمين: 09055833862 - 0335895242.

وكانت الملحقية الثقافية في اليابان قد أصدرت في وقت سابق اليوم #تنبيهاً للطلاب السعوديين في #اليابان من الأمطار الغزيرة التي تهطل الآن على المناطق الجنوبية الغربية من اليابان.

وتسبّبت الامطار في مصرع شخص، وصدرت أوامر بإجلاء نحو 716 ألفاً من منازلهم جرّاء هطول غزير للأمطار في جنوب غرب اليابان؛ حيث تعرّضت مقاطعات لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات شديدة من قِبل هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وشملت التحذيرات مقاطعات: فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان.

وتمّ تسجيل أكثر من 120 ملليمتراً من الأمطار في مدينتَي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة.