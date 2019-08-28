الان تتابع وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365: أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مجال أمن تقنية المعلومات لحملة البكالوريوس مع توفر الخبرة وفق التالي: أخصائي أنظمة أمنية (Systems Security Specialist). أخصائي هندسة برمجيات أمنية (Software Engineering Security Specialist). Advertisements أخصائي أمن شبكات،Network Security Specialist). أخصائي أمن أنظمة المراقبة الصناعية،Industrial Control System Security Specialist).

أخصائي أمن التطبيقات ،Applications Security Specialist). ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الأمن السيبراني أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة. وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.sans.com.sa/en/job-search-results/

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