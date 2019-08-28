مسرح السجون يبدأ من "تبوك"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة- مكة المكرمة أقامت إدارة السجون بتبوك بالتعاون مع "تراحم" عرضاً مسرحياً داخل السجن، عبر مسرحية "لحمة وطن" بمشاركة طاقم المسرحية وعلى رأسهم الفنان محمد الكنهل والفنان خالد الحربي. وتأتي المبادرة، التي تعتبر أول عرض مسرحي متكامل داخل السجن؛ ضمن جهود جمعية تراحم وإدارة السجون لتقديم برامج ثقافية وتوعوية للنزلاء.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.