، الملحقية باليابان تدعو الطلاب السعوديين إلى الحذر عقب الأمطار الغزيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسبّبت في مصرع شخص وإجلاء 716 ألفاً في جنوب غربي البلاد

أصدرت الملحقية الثقافية في اليابان #تنبيهاً للطلاب السعوديين في #اليابان من الأمطار الغزيرة التي تهطل الآن على المناطق الجنوبية الغربية من اليابان.

وقالت: نأمل أخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية واتباع التعليمات الحكومية و#للاحتياطات و#الإجراءات_المتبعة وقت #الأعاصير و#الأمطار_الشديدة يُرجى زيارة الموقع التالي: https://em.saudiculture.jp/proces1.html

وكان قد لقي شخص مصرعه وصدرت أوامر بإجلاء نحو 716 ألفاً من منازلهم جرّاء هطول غزير للأمطار في جنوب غربي اليابان؛ حيث تعرّضت مقاطعات لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات شديدة من قِبل هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وشملت التحذيرات مقاطعات: فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان.

وتمّ تسجيل أكثر من 120 ملليمتراً من الأمطار في مدينتَي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة.

بدورها دعت الملحقية السعودية إلى الاتصال في الحالات الطارئة -لا قدّر الله- مع شؤون المواطنين بالسفارة #السعودية في #طوكيو على الرقمين التاليين:

09055833862

0335895242

وعند الحاجة الاتصال على رقم #الملحقية للطوارئ

08079601536

موقع الطوارئ

https://em.saudiculture.jp/index.html