، الملحقية باليابان تدعو الطلاب السعوديين إلى الحذر عقب الأمطار الغزيرة ،

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أصدرت الملحقية الثقافية في اليابان #تنبيهاً للطلاب السعوديين في #اليابان من الأمطار الغزيرة التي تهطل الآن على المناطق الجنوبية الغربية من اليابان.
وقالت: نأمل أخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية واتباع التعليمات الحكومية و#للاحتياطات و#الإجراءات_المتبعة وقت #الأعاصير و#الأمطار_الشديدة يُرجى زيارة الموقع التالي: https://em.saudiculture.jp/proces1.html
وكان قد لقي شخص مصرعه وصدرت أوامر بإجلاء نحو 716 ألفاً من منازلهم جرّاء هطول غزير للأمطار في جنوب غربي اليابان؛ حيث تعرّضت مقاطعات لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات شديدة من قِبل هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.
وشملت التحذيرات مقاطعات: فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.
وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان.
وتمّ تسجيل أكثر من 120 ملليمتراً من الأمطار في مدينتَي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة.
بدورها دعت الملحقية السعودية إلى الاتصال في الحالات الطارئة -لا قدّر الله- مع شؤون المواطنين بالسفارة #السعودية في #طوكيو على الرقمين التاليين:
09055833862
0335895242
وعند الحاجة الاتصال على رقم #الملحقية للطوارئ
08079601536
موقع الطوارئ
https://em.saudiculture.jp/index.html
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 08:40 AM
تسبّبت في مصرع شخص وإجلاء 716 ألفاً في جنوب غربي البلاد
أصدرت الملحقية الثقافية في اليابان #تنبيهاً للطلاب السعوديين في #اليابان من الأمطار الغزيرة التي تهطل الآن على المناطق الجنوبية الغربية من اليابان.
وقالت: نأمل أخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية واتباع التعليمات الحكومية و#للاحتياطات و#الإجراءات_المتبعة وقت #الأعاصير و#الأمطار_الشديدة يُرجى زيارة الموقع التالي: https://em.saudiculture.jp/proces1.html
وكان قد لقي شخص مصرعه وصدرت أوامر بإجلاء نحو 716 ألفاً من منازلهم جرّاء هطول غزير للأمطار في جنوب غربي اليابان؛ حيث تعرّضت مقاطعات لهطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات شديدة من قِبل هيئة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.
وشملت التحذيرات مقاطعات: فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.
وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان.
وتمّ تسجيل أكثر من 120 ملليمتراً من الأمطار في مدينتَي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة.
بدورها دعت الملحقية السعودية إلى الاتصال في الحالات الطارئة -لا قدّر الله- مع شؤون المواطنين بالسفارة #السعودية في #طوكيو على الرقمين التاليين:
09055833862
0335895242
وعند الحاجة الاتصال على رقم #الملحقية للطوارئ
08079601536
موقع الطوارئ
https://em.saudiculture.jp/index.html
، الملحقية باليابان تدعو الطلاب السعوديين إلى الحذر عقب الأمطار الغزيرة ،
المصدر : الخليج 365
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