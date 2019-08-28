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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440 08:14 AM
مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار .. وضباب بـ "الشرقية"
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة ،
المصدر : الخليج 365
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