العثور على جثة سعودية وابنتها في شواطئ إندونيسيا

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عثرت فِرق الإنقاذ في إندونيسيا على جثتَيْ سائحتَيْن سعوديتَيْن (45 و26 عامًا)، غرقتا في شواطئ كيتاباك في قرية سيلونج بيلاناك في لومبوك.
ونقلت صحيفة "دا جاكرتا بوست" عن المتحدث الرسمي للبحث والإنقاذ أن الضحيتَيْن أُمٌّ وابنتها من مدينة جدة، كانتا تقيمان في فيلا خاصة في منطقة سينجيجي.
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5 معالم تاريخية فقدها العالم
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وأضاف بأنهما وصلتا إلى قرية سيلونج بيلاناك على متن حافلة مع عدد آخر من السياح يوم الأحد الماضي، وأثناء دخولهما البحر من أجل السباحة عند الساعة الثانية ظهرًا جرفت المياه الأم؛ فحاولت ابنتها إنقاذها، لكنها لم تستطع مقاومة الأمواج القوية.
وأشار المتحدث إلى أنه تم العثور على الجثتين، وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة في بيانيكارا في ماتارام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.