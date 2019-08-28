العثور على جثة سعودية وابنتها في شواطئ إندونيسيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

عثرت فِرق الإنقاذ في إندونيسيا على جثتَيْ سائحتَيْن سعوديتَيْن (45 و26 عامًا)، غرقتا في شواطئ كيتاباك في قرية سيلونج بيلاناك في لومبوك.

ونقلت صحيفة "دا جاكرتا بوست" عن المتحدث الرسمي للبحث والإنقاذ أن الضحيتَيْن أُمٌّ وابنتها من مدينة جدة، كانتا تقيمان في فيلا خاصة في منطقة سينجيجي.

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وأضاف بأنهما وصلتا إلى قرية سيلونج بيلاناك على متن حافلة مع عدد آخر من السياح يوم الأحد الماضي، وأثناء دخولهما البحر من أجل السباحة عند الساعة الثانية ظهرًا جرفت المياه الأم؛ فحاولت ابنتها إنقاذها، لكنها لم تستطع مقاومة الأمواج القوية.

وأشار المتحدث إلى أنه تم العثور على الجثتين، وتم نقلهما إلى مستشفى الشرطة في بيانيكارا في ماتارام.

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