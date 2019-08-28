الهلال والاتحاد حبايب في مباراة عقيمة.. ركلات الجزاء غير المحتسبة تشعل الجدل حول التحكيم.. والجماهير: نمنا أثناء المباراة

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تعادل سلبي مخيب للآمال ومخالف للتوقعات، حسم المباراة التي جمعت بين الاتحاد والهلال ضمن مباراة الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال آسيا والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بمدنية جدة

وانطلقت المباراة بين الفريقين بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن مدافعي الفريقين كانت لهم الكلمة العليا في إفساد جل الهجمات إلى جانب غياب “الحظ” عن فرص مؤكدة للمهاجمين، على غرار الفرصة المحققة التي أهدرها مهاجم الهلال “جوميز” في بداية المباراة.

وحاول لاعبو العميد استغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز لتسهيل مهمة النمور في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2019، إلا أن لاعبي الزعيم كثفوا بدورهم من أدائهم لتحقيق نتيجة إيجابية قبل اللعب على ملعبهم ووسط جماهيرهم.

وفي الشوط الثاني للمباراة، لم يتحسن أداء الفريقين، حيث انحصر اللعب في معظم الوقت بوسط الملعب، مع بعض الهجمات خاصة عن طريق رومارينيو “مهاجم الاتحاد”، وأندريه كاريلو “جناح الهلال”.

وشهدت المباراة، المشاركة الأولى لأمير كردي، ظهير أيمن نادي الهلال، المنضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، منذ أيام قليلة، حيث دخل بديلًا في الدقائق الأخيرة مكان عبدالله الحافظ.

وسيكون الفريقان، في حاجة لإحراز الأهداف، في مباراة الإياب، من أجل ضمان صعود أحدهما، أو أن يلجأ إلى ركلات الترجيح، حال التعادل (0-0)

التحكيم الآسيوي:

وبالدقيقة 89 من عمر المباراة، طالب بافتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، بالحصول على ضربة جزاء، بعد أن راوغ دفاعات الاتحاد،وسدد الكرة، لتصطدم في يد أحد نجوم العميد، دون أن يحتسبها الحكم، الأسترالي كريس بيث.

وطالب لاعبو الهلال باحتساب ركلة جزاء أخرى جراء تعرض لاعبهم لخطأ من أحد لاعبي الاتحاد دون أن يحتسبه الحكم أيضا.

عدم احتساب الحكم الأسترالي لأي من ركلتي الجزاء “الصحيحتين” بحسب المشجعين الهلاليين، أثار سخطا واستياء واسعا بين مشجعي الزعيم، الذين وجهوا انتقادات لاذعة للتحكيم الآسيوي، ولأدائه الذي وصفوه بالسيء خصوصا في المباريات التي يكون الهلال أحد أطرافها.

وقال أحد النشطاء، عبر حسابه الرسمي على تويتر، “التحكيم الآسيوي لا يزال “عار” ولن يتطور بوجود شلة حاقدة تدير الاتحاد الآسيوي”

وكتب ناشط آخر، :”ماذا يريد التحكيم الآسيوي من الهلال؟”

في المقابل ردت جماهير الاتحاد على اتهمات مجاملة حكم المباراة لفريقهم وعدم احتسابه ركلات جزاء ضدهم، بالتأكيد عن أن لاعبيهم كانت لهم ركلات جزاء أخرى لم يتم احتسابها لهم، مؤكدين أن الاتحاد تعرض لظلم تحكيمي كما حدث للهلال.

وكتب مشجع اتحادي، :”ثلاثة بلنتيات للاتحاد، لم تحتسب والمستفيد نادي الهلال”

مباراة متوسطة:

أما على مستوى الشارع السعودي، فقد أبدى الكثير من النشطاء والمغردين، استياءهم من تراجع مستوى الفريقين طوال المباراة، على عكس ما توقعوه.

ووصف مغردون المباراة بالمملة..، نتيجة عدم وجود فاعلية من كلا الفريقين على المرمي وهو ما تجسد في فشل كلا الفريقين في إحراز أي أهداف طوال الـ90 دقيقة.

وكتب أحد النشطاء، “على هالمستوى مبروك للسد القطري كأس آسيا”.

وكتبت ناشطة أخرة، “مباراة جابت لي النوم يا هي مملة بشكل”

