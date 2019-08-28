أمانة الطائف تعلن عن 16 وظيفة نسائية شاغرة

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دعت أمانة محافظة الطائف، أمس الثلاثاء، الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 16 وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية”.
وأوضحت الأمانة أن التقديم عبر مـوقعـها الإلكـترونـي ، وذلك ابتداءً من الـ9 صباح يوم الأحد القادم وحتى الساعة 11 مساء يوم الخميس 6 محرم 1441هـ، علماً بأن فترة التقديم مستمرة 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة.
وتتضمّن الوظائف المعلن عنها وظائف “مراقب صحي، مهندس مدني مساعد، مهندس مساحة مساعد، مهندس تخطيط مساعد، مهندس معماري مساعد، باحث مختبر مساعد، مأمور علاقات عامة، مراقب صحي، مراقب إيرادات، مساعد إداري، مسجل معلومات”.
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