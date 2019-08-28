7 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وصحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . كبير مشغلي المحطات (الرياض). . مشغل محطة أول (الرياض). . فني الحالات الطارئة (الرياض). Advertisements . استشاري تخدير (الرياض). . ممرض أول (الرياض). . كاتب جناح (الرياض). . كبير أخصائيي تصوير الأشعة الصوتية (جدة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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