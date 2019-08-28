الأمن السيبراني يطلق معسكر طويق للناشئين بحفر الباطن

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انطلق اليوم معسكر “طويق” للناشئين بمحافظة حفر الباطن ، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، في مقر جامعة حفر الباطن بمشاركة 48 طفلاً وطفلة.

ويأتي المعسكر ضمن مبادرات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بغية تدريب الناشئين على صناعة الروبوت البسيط، التي تهدف إلى تحفيز الأجيال الناشئة وتعريفهم على تقنيات البرمجة البسيطة والتقنيات الحديثة والروبوتات.

يذكر أن البرنامج يبدأ يوميًا من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساء ويستمر أربعة أيام، للفئات العمرية من 9 إلى 11 عامًا.





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